بوتين يكشف معلوماته عن المتهمين بتسميم سكريبال ويدعوهما لمقابلة الصحافة بأنفسهما

كشف رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، أن المشتبه بهما في تسميم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية، سيرغي سكريبال وابنته يوليا بمدينة سالزبوري البريطانية، معروفان لدى السلطات الروسية.

وقال الرئيس بوتين: "نحن ، بالطبع، نعرف من أي نوع من الناس يتحدران. نحن نعرف من هما، وجدناهما. آمل أن يظهرا ويخبرا عن أنفسهما. هذا سيكون أفضل للجميع".

وأوضح الرئيس الروسي في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا: "لا يوجد شيء هام وجنائي هناك".

وختم قائلا: هؤلاء مدنيون. ودعاهم رئيس الدولة الروسية للظهور والتحدث إلى وسائل الإعلام.

وتم العثور على سكريبال، الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، وابنته يوليا، مغمى عليهما في سالزبوري، مطلع شهر مارس الماضي، وهما في حالة خطرة. وادعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في 12 مارس، أنهما أصيبا بمادة سامة تشل الأعصاب اسمها "نوفيتشوك" وتم تصميمها في روسيا.

ورفضت موسكو هذه الاتهامات مرارا، مذكّرة، وأكدت أن روسيا أتلفت كل موادها السامة القتالية تحت إشراف المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية.

وكان سيرغي سكريبال لجأ إلى بريطانيا بعد الإفراج عنه من سجن في روسيا، حيث نفذ عقوبته بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات البريطانية.

المصدر: RT