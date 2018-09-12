بوتين يدعو زعيم كوريا الشمالية لزيارة روسيا

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دعوة لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لزيارة روسيا، في الوقت الذي يراه مناسبا.

وقال بوتين خلال المنتدي الاقتصادي الشرقي، اليوم الأربعاء، إن ضمان أمن كوريا الشمالية يجب أن يكون على مستوى دولي وبمشاركة الدول النووية، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يطلبوا من بيونغ يانغ أن تفعل كل شيء في حين لا يفعل الطرف المقابل أي شيء.

كما أوضح الرئيس الروسي، أن الخلافات بشأن الاتفاق النووي الإيراني يجب ألا تعيق إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

واعتبر بوتين أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أظهر شجاعة في مسألة تسوية أزمة شبه الجزيرة الكورية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتيا ماتفيينكو، التقت الأسبوع الماضي، بزعيم كوريا الشمالية، في بيونغ يانغ، وسلمته رسالة شخصية من الرئيس الروسي.

المصدر: وكالات