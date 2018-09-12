صحفي أمريكي: موسكو حذرت واشنطن من أنها مستعدة لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية ضد الناتو!

زعم مؤلف كتاب "الرعب. ترامب في البيت الأبيض" أن موسكو حذّرت واشنطن من أنها مستعدة لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية ضد الناتو، إذا استخدم الحلف القوة العسكرية ضد روسيا في منطقة البلطيق.

ولم يكشف مؤلف الكتاب، بوب وودوارد، وهو صحفي أمريكي مخضرم وعضو في هيئة تحرير صحيفة "واشنطن بوست"، المصادر التي استقى منها معلوماته، لكنه ادعى أن الحكومة الروسية أرسلت التحذير المذكور إلى الإدارة الأمريكية الحالية، وأن التحذير أرسل مباشرة إلى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الجنرال الذي عمل في سلاح البحرية الأمريكية 41 عاما.

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وكتب هذا الصحفي بالخصوص أن "روسيا حذرت بشكل خاص ماتيس من أنها لن تتردد في استخدام الأسلحة النووية التكتيكية ضد حلف الناتو إذا اندلعت الحرب في دول البلطيق. وماتيس بموافقة رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد بدأ (بعد ذلك) يقول إن روسيا تمثل تهديدا وجوديا للولايات المتحدة".

في قسم آخر من الكتاب، يروي وودوارد كيف أقنعت حاشية الرئيس الأمريكي، بمن فيهم ماتيس ودنفورد، الرئيس دونالد ترامب في اجتماع غير رسمي يوم 8 فبراير 2017 في البيت الأبيض، بضرورة الحفاظ على منظمة حلف شمال الأطلسي(الناتو). حيث قال ماتيس في ذلك الوقت "لو لم يكن حلف شمال الأطلسي قائما لتعين إيجاده. لن تتمكن روسيا تحت أي ظرف من الظروف من الانتصار في الحرب إذا وجهت التحدي إلى حلف شمال الأطلسي".

الرئيس الأمريكي، الذي انتقد بشدة الأوروبيين لتخصيصهم أموالا أقل من الولايات المتحدة للدفاع، أنصت في النهاية إلى حجج المساعدين، وأخبر ماتيس أنه يتفق مع فكرة الحفاظ على حلف شمال الأطلسي.. وقال ترامب لوزير دفاعه: "مع ذلك، فأنت تصبح جامع إيجارات"، في إشارة إلى مطالبة حلفاء أمريكا فيما وراء الأطلسي بزيادة الإنفاق على الاحتياجات العسكرية.

وكان هذا الصحفي الأمريكي المخضرم قد اشتهر بعد أن أحرز نجاحا، مع مراسل آخر لصحيفة "واشنطن بوست" هو كارل بيرنشتاين، فيما يعرف بفضيحة "ووترغيت" التي توجت عام 1974 باستقالة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون تحت تهديد الإقالة.

يجدر التذكير بأن روسيا لم تعلن على الملأ أنها مستعدة للمبادرة باستخدام السلاح النووي التكتيكي، علاوة على ذلك، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان أعرب في مؤتمر نزع السلاح في جنيف عن أسفه لتحضير الولايات المتحدة القوات المسلحة لأوروبا لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية ضد روسيا.

المصدر: تاس