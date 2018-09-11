سياسية أمريكية شابة تتهم مستشار نتنياهو بالاعتداء الجنسي عليها

اتهمت المرشحة للانتخابات في ولاية نيويورك الأمريكية جوليا سالزار مسؤولا في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاعتداء الجنسي عليها.

وكتبت سالزار في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أود التأكيد أنني كنت ضحية للاعتداء الجنسي من قبل دافيد كيز، الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي لوسائل الإعلام الأجنبية".

I’m about to be outed as a survivor of sexual assault. Here is what I have to say about that: pic.twitter.com/WFjNhzBee8 — Julia Salazar for State Senate (@SalazarSenate18) 11 сентября 2018 г.

وأشارت إلى أنها قد تحدثت للصحفيين الذين كانوا يحققون في المزاعم حول الاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها نساء أخريات من قبل كيز، لكنها لم تتحدث عنها بشكل علني حتى الآن.

وذكرت جوليا سالزار في منشور على موقع "فيسبوك"، سرعان ما أزالته، أنه كان لديها لقاء عمل مع كيز لمناقشة سياسات إسرائيل في مقهى، وبعد ذلك انتقلا إلى شقته الخاصة، حيث اعتدى عليها جنسيا ولم يسمح لها بمغادرة الشقة إلا بعد ممارسة الجنس معه.

في المقابل نفى كيز هذه التهم، قائلا "إنها تهم مفبركة تطرحها سيدة أثبتت أنها تفتقد للمصداقية بما يخص حياتها. وهذه ليست الا مثالا جديدا لانعدام مصداقيتها". ولكنه أكد أنه بالفعل كان هناك اتصال جنسي بينهما ولكنه شدد على أن الأمور تمت بموافقتها الكاملة.

يذكر، أن جوليا سالزار (27 عاما) تترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لولاية نيويورك في المقاطعة رقم 18 عن الحزب الديمقراطي، والتي من المقرر أن تجري يوم 13 سبتمبر الجاري.

المصدر: موقع i24news الإسرائيلي