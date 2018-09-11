الاتحاد الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية الدولية

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، دعمه للمحكمة الجنائية الدولية، والتزامه بالحفاظ على استقلاليتها، وفعاليتها.

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جاء ذلك بعد تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، التي هدد فيها بفرض عقوبات، على قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وأفاد متحدث باسم الاتحاد لـ سبوتنيك، بأن ضحايا الجرائم الدولية، يستحقون العدالة أينما كانوا، ويجب تقديم مرتكبي هذه الجرائم، إلى المحاكمة ومحاسبتهم، في أي بقعة وجدوا.

وقال المتحدث إن "الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم دور القانون، والجهود لتحقيق العدالة ضد أبشع الجرائم، ومستمر في تمكين المحكمة الجنائية الدولية، من القيام بدورها".

يذكر أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، هدد المحكمة الجنائية الدولية، في خطاب ألقاه أمس الاثنين، وقال إن بلاده تدرس اتخاذ خطوات في مجلس الأمن الدولي، لتقويض سلطات المحكمة، وستمنع قضاتها من دخول الأراضي الأمريكية، وستلاحقهم في النظام القضائي الأمريكي، وستفرض عقوبات على مموليهم، إذا ما لاحقت المحكمة قضائيا، المواطنين الأمريكيين، أو مواطني الدول الحليفة للولايات المتحدة.

المصدر: "سبوتنيك"