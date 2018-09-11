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البيت الأبيض يحذر إيران من أي اعتداء يقوم به "وكلاؤها" ضد أمريكيين في العراق

أخبار العالم

البيت الأبيض يحذر إيران من أي اعتداء يقوم به
AFP Karen Bleier
البيت الأبيض
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حذر البيت الأبيض طهران من أي اعتداء يقوم به وكلاؤها في العراق على مواطنين أمريكيين أو منشآت تابعة للولايات المتحدة.

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وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن سترد "بسرعة وحزم" على مثل هذه الهجمات حال وقوعها.

كما اتهم البيان السلطات الإيرانية بعدم منع اعتداءات تعرض لها مؤخرا كل من مقر القنصلية الأمريكية في مدينة البصرة جنوب العراق، ومجمع السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.

المصدر: رويترز

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