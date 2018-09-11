الخارجية الروسية: نشارك غانا الحزن برحيل أحد أكبر رجال السياسة الأفارقة

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن جنازة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان ومراسم الحداد ستجري في الفترة ما بين الـ11 والـ13 من سبتمبر الجاري في عاصمة غانا مدينة أكرا.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء إن الوفد الروسي في الجنازة سيكون برئاسة سفير روسيا في أثيوبيا، ممثل روسيا في الاتحاد الإفريقي، فسيفولود تكاتشينكو.

وأضاف "نشارك حزن حكومة وشعب غانا برحيل أحد أكبر رجال السياسة والدبلوماسيين الأفارقة الذي كرس حياته لحفظ السلام والمساعدة في تسوية النزاعات".

وأشارت الوزارة أيضا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزرائه دميتري مدفيديف ووزير خارجيته سيرغي لافروف كانوا قد عبروا في وقت سابق للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تعازيهم برحيل كوفي عنان.

وتوفي كوفي عنان، الذي شغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة في الفترة ما بين عامي 1997 و2006، توفي في الـ18 من أغسطس الماضي بعد فترة مرض قصيرة.

المصدر: تاس