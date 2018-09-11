واشنطن أنفقت على حروبها في أفغانستان والعراق وسوريا أكثر من 1.5 تريليون$

ذكرت القناة التلفزيونية "CNBC" استنادا إلى حسابات البنتاغون أن العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان والعراق وسوريا كلّفت دافعي الضرائب الأمريكان ما يزيد عن 1.5 تريليون دولار.

وقال تقرير البنتاغون المؤرخ في نهاية مارس الماضي إن وزارة الدفاع الأمريكية خصصت منذ 11 سبتمبر 2001 مبلغا قدره 1.501 تريليون دولار لتغطية تكاليف الحرب.

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وفقا لهذه الحسابات، ذهب معظم الأموال إلى العمليات السابقة في العراق وتبلغ حوالي 731 مليار دولار، أو 49 ٪ من الإجمالي، تليها الحرب في أفغانستان، 584.3 مليار دولار، أي 39 ٪ من المجموع العام.

كما أنفق على العملية في أفغانستان في شكلها الحالي حوالي 134.3 مليار دولار، وتم تخصيص المبلغ الأقل للحملة العسكرية في سوريا ويبلغ تقريبا 23.5 مليار دولار.

يذكر أن الحرب في أفغانستان، التي بدأت في أكتوبر 2001، أصبحت بالنسبة للجيش الأمريكي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة كله، ويتمركز حاليا في أفغانستان حوالي 14000 عسكري أمريكي، فيما بلغ عددهم هناك عام 2001 في ذروة الحملة أكثر من مئة ألف شخص.

وشارك في حربي أفغانستان والعراق إجمالا، ما يزيد عن مليوني جندي وضابط أمريكي، وبلغ مجموع خسائر البنتاغون البشرية في هاتين الحربين والعمليات ضد "داعش" مقتل حوال 6800 عسكري، وإصابة 52300 بين ضابط وجندي.

المصدر: تاس