مقتل 20 شخصا بتفجير انتحاري استهدف احتجاجا طالب بإقالة رئيس شرطة في مدينة أفغانية

أفاد مسؤولون أفغان لوكالة "رويترز" بأن نحو 20 شخصا راحوا ضحية تفجير انتحاري استهدف اليوم مظاهرة احتجاجية في ولاية ننكرهار شرقي البلاد.

ونقلت الوكالة عن مكتب حاكم الولاية تأكيده أن الهجوم الذي وقع في منطقة مهمند دره، عند طريق يربط بين مدينة جلال آباد وأهم معبر حدودي مع باكستان، أسفر عن مقتل 19 شخصا على الأقل وإصابة 57 آخرين، مع ورود تقارير رسمية متباينة حول حصيلة الضحايا النهائية.

وأفادت الوكالة بأن الانتحاري فجّر نفسه وسط حشد من المتظاهرين المطالبين بإقالة رئيس شرطة منطقة أشي، وذكر مسؤولون محليون أن مئات المواطنين شاركوا في المظاهرة.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير.

المصدر: رويترز