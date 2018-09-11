وزير جورجي يفضح جرائم خطيرة قام بها علماء بيولوجيا أمريكيون

كشف وزير الصحة الجورجي السابق عن تجارب سرية مارسها العسكريون الأمريكيون وشركات أخرى خاصة على مدنيين جورجيين داخل المختبرات الجورجية أدت إلى مقتل عدد منهم.

وقال وزير الصحة السابق، إيغور غيورغادزه، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء في موسكو، إن عسكريين أمريكيين وشركات أخرى خاصة، أجروا تجارب سرية على مدنيين جورجيين في مختبرات جورجية، دون أن يحدد الفترة الزمنية، التي تمت فيها هذه التجارب.

وأوضح الوزير السابق أن "الدراسة الأولية لجزء من الوثائق، التي يبلغ عددها المئات، وتسلمها من أصدقائه في جورجيا، تظهر أن علماء بيولوجيا تابعين للفريق الطبي في الجيش الأمريكي أجروا تجارب على مواطنين جورجيين في مركز الرعاية الصحية ريتشارد لوغار".

وأكد الوزير السابق أن عددا كبيرا من التجارب انتهى بوفاة المواطنين، الذين أُجريت عليهم هذه التجارب المختبرية.

المصدر: نوفوستي