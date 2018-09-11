موقع الجيش التركي في تصنيف أقوى جيوش العالم!

تقدم الجيش التركي إلى المرتبة التاسعة في تصنيف "غلوبال فاير باور" لأقوى جيوش العالم، وارتقى درجة واحدة عن التقييمات السابقة.

احتل الجيش التركي، حسب إحصاءات 2015 الخاصة بالقدرات العسكرية للجيوش، المرتبة العاشرة عالميًا بعد اليابان وقبل إسرائيل، وحاز على المرتبة الأولى على المستوى الإقليمي للمنطقة.

وتصدر قائمة هذا التقييم لأقوى جيوش العالم، الجيش الأمريكي، يليه في المرتبة الثانية الجيش الروسي، فالجيش الصيني.

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ويعتمد "غلوبال فاير باور" على عدة معايير في تصنيف قوة جيوش الدول المختلفة منها عدد أفراده إجمالا، وعدد الأفراد المستعدين للقتال من مواطني البلد، ونوعية التسليح وطبيعة البلاد الجغرافية، وموارده الطبيعية، وميزانيته الدفاعية، وعوامل أخرى.

ويرصد هذا التصنيف وجود 120 مليونا و25 ألف أمريكي جاهزين للالتحاق بجيش بلادهم، ويسجل امتلاك هذا الجيش 8848 دبابة، و41 ألف عربة عسكرية، وبميزانية دفاع تبلغ 581 مليار دولار.

أما الجيش التركي فعدد الأفراد الجاهزين للالتحاق به من مواطني البلد يبلغ 35 مليونا و10 آلاف شخص، وبحوزته 3778 دبابة، و7550 عربة مدرعة، و1007 طائرة حربية، و445 مروحية، و64 مروحية قتالية، و13 غواصة.

يمكن الإشارة بالمناسبة إلى وجود مبالغة فيما نقله الموقع التركي بجزمه تقدم جيش بلاده مرتبة، وذلك لأن هذا الجيش حاز العام الماضي على المرتبة الثامنة، ما يعني أن تصنيفه تراجع هذا العام، لكن يمكن القول إنه تقدم مرتبة واحدة مقارنة بتصنيف عام 2015 الذي جاء فيه في الخانة العاشرة.

المصدر: ترك برس