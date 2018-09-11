كيف أقنع ماتيس ترامب بشق النفس بحاجة أمريكا للناتو؟

روى الصحافي بوب وودوارد، كيف أقنع وزير الدفاع، جيمس ماتيس، بشق النفس وبصعوبة بالغة، الرئيس دونالد ترامب بعد فترة وجيزة من تنصيبه، بضرورة الحفاظ على حلف الناتو وحاجة البلاد إليه.

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ويُعرف ترامب بموقفه السلبي تجاه هيكل ميزانية حلف الناتو، حيث تدفع الولايات المتحدة نصيب الأسد من هذه الميزانية، لكن ترامب يعتبر أن الحلفاء يجب أن يدفعوا للولايات المتحدة أكثر، لأنها هي التي تحميهم وليس هم من يحمونها.

وكتب وودوارد في كتابه "الخوف: ترامب في البيت الأبيض": خلال حفل عشاء أقيم في الثامن من فبراير عام 2017، أي بعد تنصيب ترامب بأسبوعين، أكد ماتيس، الذي عين وزيراً للدفاع قبل أقل من ثلاثة أسابيع، أنه "إذا لم يكن الناتو موجوداً، لكانت هناك حاجة لاختراعه وابتداعه".

ونقل وودوارد عن ماتيس قوله: "لا يمكن لروسيا أن تفوز بالحرب إذا عارضت الناتو".

وقال "بحلول نهاية العشاء، بدا أن ترامب صار مقتنعا". فتوجه لماتيس قائلا: حسناً، يمكنك الحصول على حلف الناتو الخاص بك، الإدارة ستدعم الحلف، لكنك (ماتيس) أنت من ستبدأ في جمع مساهمات الأعضاء". يضيف وودوارد، مستشهداً بترامب دون تحديد مصدر.

ووفقا له، ضحك ماتيس وأومأ بالإيجاب.

وكان البيت الأبيض قد نأى بنفسه عن محتوى الكتاب، واصفاً إياه بالخيالي. وتحدى الرئيس ترامب تصريح الصحفي الأمريكي الشهير وودوارد أن يثبت مقابلته له، وقال إنه رفض أن يجري مقابلة مع هذا الصحافي.

يشار إلى أن وودوارد واحد من طليعة الصحفيين الذين قاموا بالتحقيق في فضيحة ووترغيت، التي أدت إلى استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون. وهو مؤلف حوالي عشرين كتابًا في السياسة.

المصدر: نوفوستي