واشنطن تدين هجمات إيران الصاروخية على كردستان العراق

دان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في محادثة مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، هجمات إيران الصاروخية على منطقة الحكم الذاتي الكردي.

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وذكر بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض، أن نائب الرئيس الأمريكي دان هجمات إيران الأخيرة بالصواريخ على إقليم كردستان، قائلا إن هذه الأعمال تهدد بزعزعة استقرار أقرب جارة (العراق).

كما تناول مع بارزاني موقف السلطات الكردية في تشكيل الحكومة العراقية الموحدة، ومكافحة الإرهاب وحماية الأقليات الدينية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أكد في وقت سابق أنه شن هجوما صاروخيا على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في شمالي العراق. ووفقا للبيان، فإن قوات الحرس الثوري الإيراني تمكنت من "إحباط مؤامرة ضد الأمن القومي الإيراني، وكذلك القضاء على العشرات من قادة المسلحين الرئيسيين للجماعة".

وذكرت شبكة "رووداو" التلفزيونية الكردية، أن القصف الجوي والمدفعي الإيراني باستخدام الطائرات المسيرة وصواريخ الكاتيوشا طال مقرات "الحزب الديمقراطي" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" (وهما حزبان معارضان من منطقة كردستان إيران لا صلة لهما بـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان العراق").

وأسفر القصف عن مقتل 11 شخصا، وإصابة 30 آخرين على الأقل.

ونقلت الشبكة عن مصادر محلية تأكيدها أن عددا من قياديي الحزبين الكرديين الإيرانيين أصيبوا جراء القصف، من بينهم الأمين العام الحالي لـ"الحزب الديمقراطي" مصطفى مولودي، والأمين العام السابق، خالد عزيزي.

المصدر: نوفوستي