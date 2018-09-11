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بيان صحفي للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ

الإعلان عن حالة الطوارئ في كارولينا الشمالية والجنوبية بسبب "فلورنس"

أخبار العالم

الإعلان عن حالة الطوارئ في كارولينا الشمالية والجنوبية بسبب
Reuters
الإعصار "فلوريس" من محطة الفضاء الدولية
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أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن حالة الطوارئ في ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية اللتين يقترب منهما إعصار "فلورنس".

وبدأت في كارولينا الجنوبية عملية إجلاء السكان، ومن المتوقع أن يغادر نحو مليون شخص منازلهم في الأيام القريبة القادمة.

ويقترب الإعصار من الساحل الأطلسي للولايات المتحدة. وتتوقع الأرصاد الجوية احتمال وصوله إلى الساحل خلال الأيام الـ5 القادمة.

ويقضي نظام حالة الطوارئ في الولايات المتحدة، بأن تبلغ حصة نفقات السلطات الفدرالية المخصصة لإزالة عواقب الإعصار 75%.

المصدر: نوفوستي

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