رئيس نيكاراغوا يرغب بلقاء ترامب لسؤاله عن "مؤامرات" الـ"CIA"

أبدى رئيس نيكاراغوا، دانييل أورتيغا، استعداده للاجتماع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة، لمناقشة تدخل واشنطن في شؤون دول أمريكا اللاتينية.

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وقال أورتيغا في مقابلة مع قناة فرانس 24 التلفزيونية: "أعتقد أنه من الضروري إجراء حوار مع قوة عالمية كالولايات المتحدة، أقول هذا ليس فقط نيابة عن نيكاراغوا، ولكن أيضا باسم أمريكا اللاتينية".

وأضاف أن الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة "يمكن أن توفر مثل هذه الفرصة".

ومع ذلك، اتهم أورتيغا الولايات المتحدة بالتخطيط لانقلاب في بلاده. وقال إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، الـ CIA قامت بإعداد وتمويل جماعات عسكرية في محاولة للإطاحة به من منصب الرئيس، ولم يستبعد احتمال التدخل العسكري الأمريكي في بلاده.

وقال الزعيم النيكاراغوي: "كل شيء ممكن عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة".

وكان أورتيغا قد أكد في وقت سابق، أن لديه ما يكفي من الأدلة على تمويل الولايات المتحدة لموجة العنف الأخيرة في نيكاراغوا.

وتستمر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في نيكاراغوا منذ أبريل الماضي، وانطلقت شرارتها بسبب الإصلاح الذي اقترحته السلطات، القاضي بزيادة مساهمات أرباب العمل والعمال في صناديق التأمين الاجتماعي. وعلى الرغم من أن أورتيغا ألغى بالفعل لاحقا قرار الإصلاح هذا، لكن الاحتجاجات الجماعية لم تتوقف.

ويرفض أورتيغا إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مثلما تطالب به المعارضة، ويعتبر أن ما يحدث مؤامرة ضد البلاد يجري تمويلها والتخطيط لها من الخارج. وقد بلغ عدد قتلى الاحتجاجات في نيكاراغوا 448 شخصا.

المصدر: نوفوستي