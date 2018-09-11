الولايات المتحدة: مقاتلات إيرانية اعترضت طائرة تابعة لشركة مدنية أمريكية عام 2017

أصدرت الولايات المتحدة إرشادات جديدة لشركات الطيران الأمريكية تطالبها فيها بتوخي الحذر أثناء التحليق فوق المجال الجوي الإيراني.

وبررت واشنطن ذلك بمخاوف من نشاط عسكري إيراني شمل اعتراض طائرة تابعة لشركة مدنية أمريكية، لم يتم الكشف عن هويتها، من قبل مقاتلات إيرانية في ديسمبر 2017.

وجاء في الإرشادات المحدثة من إدارة الطيران الاتحادية إلى الشركات الأمريكية، والتي صدرت الأحد الماضي بعد انتهاء صلاحية الإرشادات السابقة، أن هناك أيضا أنشطة عسكرية مرتبطة بالصراع في سوريا تنطلق من المجال الجوي الإيراني أو عبره.

وقال مكتب خدمات الطيران، الذي يقدم معلومات عن سلامة المجال الجوي لشركات الطيران إن العلاقة المتدهورة بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند التخطيط للرحلات الجوية عبر المجال الجوي الإيراني.

وأضاف المكتب في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى العملاء أمس الاثنين: "على الرغم من أن إعادة فتح المجال الجوي العراقي في نوفمبر الماضي أتاح خيارات أخرى فيما يتعلق بالمسارات، فلا يوجد مسار مثالي في المنطقة، وعلى الشركات أن تفكر في تفضيلها للعراق بدلا من إيران".

وتنصح وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها بعدم السفر لإيران بسبب خطر الاعتقال والاحتجاز التعسفيين. وأعلن مكتب خدمات الطيران إن ذلك قد يسبب مشاكل في حال هبطت طائرة دون تخطيط مسبق في إيران، لأسباب طبية أو تقنية.

كما لا تنصح الوزارة مواطنيها بالسفر للعراق بسبب خطر الإرهاب والصراع المسلح هناك.

وتحظر أحدث الإرشادات بشأن العراق، التي صدرت في ديسمبر الماضي، على شركات الطيران الأمريكية، في معظم الحالات، التحليق على ارتفاع أقل من 26 ألف قدم، بسبب احتمال نشوب قتال هناك.

وزادت التوترات بين إيران والولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع طهران في مايو الماضي، وأعاد فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية الشهر الماضي.

المصدر: رويترز