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بعد 65 عاما من الموت.. البنتاغون يقترب من تحديد هوية جنديين أمريكيين

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بعد 65 عاما من الموت.. البنتاغون يقترب من تحديد هوية جنديين أمريكيين
AFP
رفات جنود أمريكيين قتلوا في حرب الكوريتين، 1 أغسطس 2018
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قال مسؤولون أمريكيون إن البنتاغون يقترب من تحديد هوية جنديين أمريكيين من 55 صندوقا تحوي رفات جنود قتلوا في الحرب الكورية (1950-1953) سلمتها كوريا الشمالية لواشنطن في يوليو الماضي.

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وقال جون بيرد، مدير إدارة التحليل العلمي في الوكالة الأمريكية للبحث عن أسرى الحرب والمفقودين: ستعلن هوياتهما رسميا خلال اليومين المقبلين".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتغون) في أغسطس الماضي أن كوريا الشمالية سلمتها 55 صندوقا تحوي رفات جنود أمريكيين قتلوا في حرب الكوريتين في خمسينيات القرن الماضي.

وقال المتحدث باسم قسم إعادة رفات المحاربين الأمريكيين في البنتاغون، كيلي ماكيغ، إن لدى الوزارة "ثقة عالية" في أن الرفات، التي سلمتها كوريا الشمالية تعود لجنود أمريكيين، مضيفا أن هذا لا يعني أن الـ55 صندوقا تحوي رفات 55 جنديا فقط، مشيرا إلى احتمال احتوائها رفات لأكثر من 55 جنديا.

المصدر: رويترز

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