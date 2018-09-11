رئيس المكسيك المنتخب يدعو بوتين إلى حفل تنصيبه المقرر في 1 ديسمبر المقبل

أفاد وزير خارجية المكسيك المقبل، مارسيلو ابرارد، أمس الاثنين، بأن رئيس المكسيك المنتخب، أندريس مانويل لوبيس أوبرادور، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى حفل تنصيبه.

وقال ابرارد للصحفيين: "دعا لوبيس أوبرادور (الرئيس الروسي) بوتين لمرافقته في الأول من ديسمبر، في حفل أداء اليمين الدستورية وتولي منصبه".

وأضاف أنه سيتم إرسال الدعوة أيضا إلى بابا الفاتيكان فرانسيس.

وكان أوبرادور قد التقى، أمس الاثنين، بسفير روسيا لدى المكسيك، فيكتور كورونيللي.

ولم تعلق السفارة الروسية بعد على ما جرى في الاجتماع بين السفير كورونيللي وأوبرادور.

هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أرسل، في وقت سابق، برقية تهنئة إلى أنديرس مانويل لوبس أوبرادور، بفوزه في الانتخابات الرئاسية المكسيكية. وأشار بوتين إلى أن روسيا تثمن علاقات الصداقة التقليدية مع المكسيك وتدعو لتطويرها، كما عبر عن أمله في أن نشاطات لوبس أوبرادور، ستولي اهتماما للتعاون بين البلدين.

المصدر: سبوتنيك