الولايات المتحدة وبريطانيا تنفذان مناورات مشتركة في مياه الخليج

تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الاثنين بتنفيذ تدريب مشترك واسع لتفكيك الألغام في مياه منطقة الخليج قرب الحدود البحرية لمملكة البحرين.

وتشمل الجولة الحالية لهذا التدريب الدوري هذه المرة ليس فقط عمليات السفن المضادة للألغام وإنما أيضا مشاركة مجموعة مروحيات خاصة بتنفيذ الدوريات في المنطقة ورصد الأهداف في العمق البحري.

وتعتبر هذه المروحيات الأكبر بين الطائرات العسكرية التي تستطيع حمل آليات السونار على متنها لكشف الألغام الموجودة تحت الماء بدقة عالية.

وتعليقا على هذا التدريب، قال قائد السرب 15 للمروحيات الخاصة بمكافحة الألغام، الرائد البحري أندريو كاونتيس إن "الألغام تمثل تهديدا كبيرا للغاية للتجارة وحرية الملاحة في البحر"، مشيرا إلى أن تحديد أي نوع منها أمر صعب بسبب وجودها تحت سطح الماء.

وتحتضن مياه الخليج أحد أكثر الطرق البحرية ازدحاما في العالم حيث يمر عبر مضيق هرمز 18 مليون برميل للنفط يوميا مما يساوي 35 بالمئة من كل حجم صادرات النفط البحرية.

وتجري المناورات وسط أجواء من التوتر المتزايد في العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها بالشرق الأوسط مع إيران وتهديدات الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز ردا على العقوبات الأمريكية المرتقبة على الجمهورية الإسلامية.

المصدر: AP + وكالات