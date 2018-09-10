الجيش الليبي يكشف تفاصيل الهجوم على المؤسسة الوطنية للنفط

أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري توصل القيادة إلى إثباتات بتورط تنظيم "داعش" في الهجوم على المؤسسة الوطنية للنفط بالتواطؤ مع منشقين من تنظيم القاعدة.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي إن الأدلة المتوفرة لديهم بما فيها من مستندات وأدلة أخرى عن الهجومين والمتورطين فيهما من تنظيمات تم إحالتها عبر القيادة العامة إلى جهة القضاء المختصة بالتحقيق في هذين العملين.

وأضاف المسماري أن الهجوم على مقر المؤسسة الوطنية للنفط "يأتي استكمالا للأعمال الإرهابية التي استهدفت خلال الأشهر والسنوات الماضية البنية التحتية النفطية بمنطقة الهلال النفطي".

واعتبر المتحدث العسكري الليبي أن الأدلة المذكورة ستكون قطعية وحاسمة في مسار التحقيقات حول هذين الهجومين بالتحديد، داعيا كافة الجهات في طرابلس لاتخاذ الحيطة والحذر لأن هذه الهجمات وفق ما هو متوفر من معلومات ربما لن تكون الأخيرة.

المصدر: RT