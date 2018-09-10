"مخلل الدولار" .. تركيا ترد على عقوبات ترامب الاقتصادية (صور)

قدمت شركة تركية للصناعات الغذائية في ولاية "بورصة" غربي البلاد، منتج مخلل الدولار من ضمن السلع المعلبة التي شاركت بها في المعرض ردا على العقوبات الاقتصادية على تركيا.

وقامت الشركة خلال فعاليات المعرض الذي أقيم في مدينة أورهان غازي، بإهداء علبا من مخلل الدولار لرئيس البلدية، ولرئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصارجيكلي أوغلو.

وأكدت الشركة أنها لن تقوم برفع أسعار منتجاتها رغم انخفاض سعر صرف الليرة التركية، بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد تركيا.

المصدر: "ترك برس"