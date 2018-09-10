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وزير الدفاع التركي: يجب وقف الهجمات البرية والجوية على إدلب ومن الضروري إعلان هدنة هناك

بولتون: أطلقنا حملة دبلوماسية لحماية الأمريكيين من الجنايات الدولية

أخبار العالم

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بولتون: الجنايات الدولية تهدد أمن الولايات المتحدة وسيادتها ولن نتعامل معها

بولتون: محكمة الجنايات الدولية ليست شرعية ولا عادلة وسنتخذ جميع الإجراءات لحماية مواطنينا وحلفائنا منها

بولتون: الولايات المتحدة تدعو إلى عدم التعامل أو الانضمام أو مساعدة محكمة الجنايات الدولية.

بولتون: هدف الجنايات الدولية ملاحقة مجرمين في أي بلد وبأي تهمة لكن إمكانياتها لا تخيف أحدا

بولتون: قدرة الجنايات الدولية على الحكم موضع خلاف وهي تسعى إلى توسيع صلاحياتها

بولتون: الجنايات الدولية لن تمنعنا من مساعدة إسرائيل في حماية نفسها

يتبع..

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