بولتون: أطلقنا حملة دبلوماسية لحماية الأمريكيين من الجنايات الدولية
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بولتون: الجنايات الدولية تهدد أمن الولايات المتحدة وسيادتها ولن نتعامل معها
بولتون: محكمة الجنايات الدولية ليست شرعية ولا عادلة وسنتخذ جميع الإجراءات لحماية مواطنينا وحلفائنا منها
بولتون: الولايات المتحدة تدعو إلى عدم التعامل أو الانضمام أو مساعدة محكمة الجنايات الدولية.
بولتون: هدف الجنايات الدولية ملاحقة مجرمين في أي بلد وبأي تهمة لكن إمكانياتها لا تخيف أحدا
بولتون: قدرة الجنايات الدولية على الحكم موضع خلاف وهي تسعى إلى توسيع صلاحياتها
بولتون: الجنايات الدولية لن تمنعنا من مساعدة إسرائيل في حماية نفسها
يتبع..
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