بولتون: أطلقنا حملة دبلوماسية لحماية الأمريكيين من الجنايات الدولية

بولتون: الجنايات الدولية تهدد أمن الولايات المتحدة وسيادتها ولن نتعامل معها

بولتون: محكمة الجنايات الدولية ليست شرعية ولا عادلة وسنتخذ جميع الإجراءات لحماية مواطنينا وحلفائنا منها

بولتون: الولايات المتحدة تدعو إلى عدم التعامل أو الانضمام أو مساعدة محكمة الجنايات الدولية.

بولتون: هدف الجنايات الدولية ملاحقة مجرمين في أي بلد وبأي تهمة لكن إمكانياتها لا تخيف أحدا

بولتون: قدرة الجنايات الدولية على الحكم موضع خلاف وهي تسعى إلى توسيع صلاحياتها

بولتون: الجنايات الدولية لن تمنعنا من مساعدة إسرائيل في حماية نفسها

يتبع..