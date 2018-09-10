بولتون: أطلقنا حملة دبلوماسية لحماية الأمريكيين من الجنايات الدولية

شن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون هجوما حادا على محكمة الجنايات الدولية، مشددا على أنها تهدد أمن الولايات المتحدة وسيادتها.

ووصف بولتون، في خطاب أدلى به في الجمعية الفدرالية، مجموعة محافظة في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين محكمة الجنايات الدولية بأنها هيئة بيروقراطية وغير قابلة للمساءلة تتخذ خطوات لا تتوافق مع الدستور الأمريكي و"أفكارنا الوطنية"، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تتعاون مع المحكمة بأي شكل.

وقال: " اليوم في ذكرى هجمات 11 سبتمبر، أود توجيه رسالة واضحة وشفافة نيابة عن رئيس الولايات المتحدة. بلادنا ستستخدم جميع الوسائل المتوفرة لديها لحماية مواطنيها وحلفائها من الملاحقة غير العادلة من قبل هذه المحكمة غير الشرعية. لن نتعاون مع محكمة الجنايات الدولية".

وشدد بولتون على أن قدرة المحكمة على الحكم لا تزال موضع نقاش، متهما الجنايات الدولية بالسعي إلى توسيع صلاحياتها، كما قال إن هدف المحكمة هو ملاحقة مجرمين بأي تهم وفي أي بلد، لكن إمكانياتها لا تخيف أحدا.

وأشار بولتون إلى أن مزاعم ارتكاب عناصر للجيش الأمريكي جرائم حرب في أفغانستان تحقق فيها محكمة الجنايات الدولية لا أساس لها من الصحة.

كما ندد المستشار بالاستعراض الأولي من قبل المحكمة لجرائم مزعومة اقترفتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن الجنايات الدولية لن تمنع الولايات المتحدة من مساعدة إسرائيل في حماية نفسها.

وشدد المستشار على أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اتخاذ المحكمة خطوات ضدها أو ضد إسرائيل وغيرها من حلفائها، مشيرا إلى الخيارات التي قد تلجأ أمريكا إليها في هذه الحال، بما فيها تجميد أصول المحكمة في البلاد ومنع قضاة فيها من دخول الأراضي الأمريكية.

وقال: "سنرد على محكمة الجنايات الدولية وموظفيها حسب القانون الأمريكي".

المصدر: وكالات