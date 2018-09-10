مرشّحة لملكة جمال أمريكا: ترامب هو أكبر خطر يواجه البلاد!

عندما سُئلت إحدى مرشحات ملكات جمال أمريكا عن أخطر القضايا أو الشخصيات التي تواجه الولايات المتحدة؟، ردّت تلقائيّا الرئيس "دونالد ترامب".

فخلال اختبار الأسئلة، قالت مادلين كولينز (23 عاماً) ملكة جمال ويست فيرجينيا، إن ترامب "وراء العديد من الانقسامات في بلدنا"، ولكن لم يكن لديها سوى 20 ثانية لتكمل الإجابة ولتشرح لماذا تعتقد بذلك، بحسب موقع "الدايلي ميل" البريطاني.

وما ميز المسابقة هذه السنة هو ايقاف فقرة استعراض المتباريات بملابس السباحة، لصالح الأسئلة على المسرح، لكن كولينز الذي جاء جوابها غير متوقع وفاجأ لجنة التحكيم لم تفز في فقرة الأسئلة، ورفضت اللجنة طلب إحدى وكالات الأنباء بإجراء مقابلة مع كولينز بعد المسابقة.

وردا على سؤالها حول كيفية تفاعل الأمريكيين المغتربين مع الأجانب؟ قالت إنه "من المهم معرفة أنّنا كأمريكيين ندعمهم وأننا هناك لمساعدتهم".

وساعدت فقرة الأسئلة في دفع ملكة جمال فرجينيا، إيميلي ماكفيلالي على تحقيق فوز أولي.

المصدر: موقع "الدايلي ميل"