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الكرملين: لا نملك أي معلومات حول المشتبه بهما بتسميم سكريبال

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الكرملين: لا نملك أي معلومات حول المشتبه بهما بتسميم سكريبال
Sputnik Metropolitan Police
صورة للمشتبه بهما بتسميم العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا
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أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لا تتوفر لدى الكرملين أي معلومات حول من تتهمهما بريطانيا بتسميم العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

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وردا على سؤال صحفي بهذا الشأن قال بيسكوف: "لا تتوفر لدينا حتى الآن أي معلومات بهذا الخصوص. لا شك في أن ذلك في مصلحة هيئاتنا المختصة. ولكن لا توجد أي معلومات لدى الكرملين".

واستدرك: "لكنكم تعرفون أن الجانب البريطاني لسوء الحظ يرفض بشكل قاطع التعاون معنا في هذا المجال".

ووجهت النيابة العامة البريطانية في الـ5 من سبتمبر الجاري اتهامات لمواطنين روسيين وهما ألكساندر بيتروف وروسلان بوشيروف، منها محاولة اغتيال سيرغي ويوليا سكريبال ورجل الشرطة البريطاني نيك بايلي. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن المشتبه بهما عميلان في المخابرات الروسية.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الأسماء والصور المنتشرة من قبل الجانب البريطاني ليست معروفة لروسيا، مشددة على أن التحقيق في مثل هذه الجرائم الجدية يتطلب تحليلا مفصلا وتعاونا وثيقا بين أجهزة الأمن لكلا البلدين.

المصدر: وكالات

 

 

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