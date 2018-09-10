مسؤول روسي يتحدث عن رسالة بوتين للزعيم الكوري الشمالي

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيس بوتين عبر في رسالته الموجهة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن موقفه من تسوية الوضع حول كوريا الشمالية، ودعاه لزيارة روسيا.

وردا على سؤال صحفي حول محتوى الرسالة التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قال أوشاكوف: "لقد عبرنا عن موقفنا من تسوية الوضع حول كوريا الشمالية، كما أكدنا دعوتنا له لزيارة روسيا في الوقت المناسب".

وأشار أوشاكوف إلى أنه لا تتم حاليا في روسيا تحضيرات لزيارة كيم جونغ أون.

وفي وقت سابق أفادت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو، بأنها نقلت رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. كما قالت إن زيارة كيم جونغ أون، إلى روسيا قد تتم قبل نهاية العام الجاري.

المصدر: وكالات