شمخاني: زمن "اضرب واهرب قد ولى"

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن بلاده سترد علي أي عمل عدواني في أي مجال كان بقوة عشرة أضعاف.

وقال شمخاني في تصريح أدلى به خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع كبار مدراء صناعة السيارات والشركات الرئيسية لتصنيع قطع الغيار، إن زمن "اضرب واهرب قد ولى على الصعيد الدولي".

وشدد شمخاني على "ضرورة اعتماد استراتيجية تؤدي بأمريكا إلى الخيبة واليأس، جراء نكثها العهد وفرضها عقوبات غير مشروعة ضد الشعب الإيراني".

وأوضح أن القطاعات السياسية والدفاعية والاجتماعية والاقتصادية للبلد، ووفقا لهذه الاستراتيجية، ينبغي أن تعمل على ارتقاء قدراتها المحتملة والفعلية.

وأشار شمخاني إلى أن الرد الصاروخي الأخير ضد مجموعة إرهابية في إقليم كردستان العراق تعمل على زعزعة الأمن داخل البلاد، هو النهج الذي سيعتمد للرد على أي تهديد.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، إن الهدف من فرض العقوبات الأمريكية، هو التضييق على طاقات الشعب الإيراني.

المصدر: إرنا