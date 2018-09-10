النمسا: لا يمكن ضمان السلام في أوروبا دون روسيا

قال مستشار النمسا سيباستيان كورتس إن سياسة بلاده تجاه موسكو لم تتغير بعد انحناء وزيرة خارجيته أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى استحالة ضمان السلام في أوروبا دون روسيا.

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وقال كورتس في حديث لمجلة "Der Spiegel" الألمانية: "إن القرار حول دعوة بوتين لحفل الزفاف اتخذه العروسان. وخطنا السياسي في علاقاتنا مع روسيا لم يتغير. وتم تمديد العقوبات (ضد روسيا) في يونيو الماضي. وطبعا نحن أيدنا هذا القرار. وبغض النظر عن ذلك فإنني أجريت بعد حفل الزفاف محادثات عمل مع الرئيس الروسي".

وأشار إلى أن هذه المحادثات جعلته "قادرا على الفصل بين شيئين".

وأوضح: "من جهة، من الضروري الرد على انتهاك القوانين الدولية والعدوان الروسي. ومن جهة أخرى، من المهم جدا دعم الحوار. وهذا ما نعمله، إذ أن ضمان السلام في هذه القارة (الأوروبية) يمكن تحقيقه بالتعاون مع روسيا فقط، لا ضدها".

المصدر: RT