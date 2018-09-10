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النمسا: لا يمكن ضمان السلام في أوروبا دون روسيا

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النمسا: لا يمكن ضمان السلام في أوروبا دون روسيا
Reuters Ognen Teofilovski
مستشار النمسا سيباستيان كورتس
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قال مستشار النمسا سيباستيان كورتس إن سياسة بلاده تجاه موسكو لم تتغير بعد انحناء وزيرة خارجيته أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى استحالة ضمان السلام في أوروبا دون روسيا.

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وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل تنحني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبيرا منها على شكرها لرقصة أداها معها في حفل زفافها انحناء وزيرة خارجية النمسا أمام بوتين يثير زوبعة من الغضب

وقال كورتس في حديث لمجلة "Der Spiegel" الألمانية: "إن القرار حول دعوة بوتين لحفل الزفاف اتخذه العروسان. وخطنا السياسي في علاقاتنا مع روسيا لم يتغير. وتم تمديد العقوبات (ضد روسيا) في يونيو الماضي. وطبعا نحن أيدنا هذا القرار. وبغض النظر عن ذلك فإنني أجريت بعد حفل الزفاف محادثات عمل مع الرئيس الروسي".

وأشار إلى أن هذه المحادثات جعلته "قادرا على الفصل بين شيئين".

وأوضح: "من جهة، من الضروري الرد على انتهاك القوانين الدولية والعدوان الروسي. ومن جهة أخرى، من المهم جدا دعم الحوار. وهذا ما نعمله، إذ أن ضمان السلام في هذه القارة (الأوروبية) يمكن تحقيقه بالتعاون مع روسيا فقط، لا ضدها".

المصدر: RT

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