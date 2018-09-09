أردوغان يهنئ اليهود بعيد رأس السنة العبرية الجديدة

هنأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أبناء الأقلية اليهودية في تركيا ويهود العالم بحلول رأس السنة الجديدة (روش هاشناه) بالتقويم العبري.

وقال أردوغان في رسالة نشرت على موقع الرئاسة التركية الإلكتروني: "نحن أبناء حضارة عريقة تعطي أهمية بالغة لحرية الديانة والمعتقد وتعتبر كل تنوع اجتماعي وثقافي وديني وبشري خيرا".

وأضاف أن تركيا تحمي حقوق مواطنيها في ممارسة ثقافتهم وأديانهم وتقاليدهم بحرية بعيدا عن أي تمييز، متمنيا لجميع أبناء الشعب اليهودي والمواطنين الأتراك منهم في المقام الأول، "روش هاشناه" سعيدا.

المصدر: الأناضول