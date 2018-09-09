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ظريف يهنئ يهود بلاده والعالم برأس السنة اليهودية

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ظريف يهنئ يهود بلاده والعالم برأس السنة اليهودية
Reuters Feline Lim
محمد جواد ظريف
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وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسالة تهنئة إلى أبناء الجالية اليهودية في الجمهورية الإسلامية والعالم كله بمناسبة عيد رأس السنة اليهودية.

وذكر ظريف في تغريدة نشرها اليوم على حسابه في "تويتر": "حين يخلف القمر الشمس، أتمنى ليهود إيران  ويهود العالم أجمع سنة جديدة سعيدة للغاية ومليئة بالسلام والانسجام".

ونشر ظريف في التغريدة صورا للاحتفالات بالعيد بين أبناء الجالية اليهودية في إيران.

المصدر: RT

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