ظريف يهنئ يهود بلاده والعالم برأس السنة اليهودية

وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسالة تهنئة إلى أبناء الجالية اليهودية في الجمهورية الإسلامية والعالم كله بمناسبة عيد رأس السنة اليهودية.

وذكر ظريف في تغريدة نشرها اليوم على حسابه في "تويتر": "حين يخلف القمر الشمس، أتمنى ليهود إيران ويهود العالم أجمع سنة جديدة سعيدة للغاية ومليئة بالسلام والانسجام".

ونشر ظريف في التغريدة صورا للاحتفالات بالعيد بين أبناء الجالية اليهودية في إيران.

As the sun gives way to the moon, I wish all my Jewish compatriots and Jews worldwide a very Happy New Year filled with peace and harmony. Happy Rosh Hashanah.

سال نو یهودی مبارک. pic.twitter.com/hG4UgqNV8j — Javad Zarif (@JZarif) ٩ سبتمبر ٢٠١٨

المصدر: RT