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صحفي أمريكي شهير: ترامب كاد يشعل فتيل حرب مع كوريا الشمالية

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صحفي أمريكي شهير: ترامب كاد يشعل فتيل حرب مع كوريا الشمالية
Reuters Alex Gallardo
الصحفي الأمريكي بوب ودورد
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كشف الصحفي الأمريكي الشهير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان على حافة إعلان حرب على كوريا الشمالية عبر تغريدة كان ينوي نشرها على صفحته في "تويتر".

وفي مقابلة بثتها قناة "سي بي إس" اليوم الأحد، قال بوب ودوورد، الخبير في التحقيقات الصحفية، إن ترامب كان يريد أن يعطي توجيهاته في هذه التغريدة بإعادة عائلات حوالي 25 ألف عسكري أمريكي من كوريا الجنوبية، الإجراء التي كانت بيونغ يانغ ستفسره لا محالة على أنه إشارة إلى هجوم للقوات الأمريكية ضدها.

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وقال ودوورد: "في تلك اللحظة كانت هيئة الأركان كلها في قلق شديد: يا إلهي! ما معنى هذه التغريدة ولدينا معلومات مؤكدة على أن الكوريين الشماليين سيفهمون ذلك على أنه دليل على هجوم وشيك!".

وأشار الصحفي إلى أن ترامب تخلى، في نهاية الأمر، عن نشر التغريدة المذكورة.

وفي كتابه الذي سيصدر يوم الثلاثاء المقبل، يؤكد ودوورد، الذي عمل في السابق كمراسل لـ"واشنطن بوست" وغطى فضيحة "ووترغيت" في سبعينيات القرن الماضي، أن ترامب كان "ممسوسا" بفكرة إعادة الجنود الأمريكيين من كوريا الجنوبية. وبحس الصحفي فقد قال الرئيس الأمريكي في أحد الاجتماعات: "لست أدري ما معنى وجودهم هناك. دعونا نعيدهم إلى أرض الوطن جميعا". وأجابه وزير دفاعه، جيمس ماتيس، قائلا: "نعمل ذلك لمنع وقوع الحرب العالمية الثالثة".

لمصدر: أ ف ب

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