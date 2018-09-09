القوات اليونانية تحتجز عسكريين تركيين بعد اشتباك على حدود البلدين

أفادت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر في الجيش اليوناني أن جنوده احتجزوا عسكريين تركيين على أراضي اليونان إثر اشتباك مسلح بين الجانبين في المنطقة الحدودية بمقاطعة إفروس.

وأوضح موقع "Pronews" المحلي استنادا إلى مصادر في هيئة الأركان اليونانية أن الحادث حصل في منطقة فيريس التي شهدت تبادلا لإطلاق النار أسفر عن احتجاز رقيب وملازم أول تركيين، مشيرا إلى أن هذه الأراضي هي تلك التي حدثت فيها عام 1986 اشتباكات مسلحة بين الجانبين أدت إلى مقتل عسكري يوناني وآخرين تركيين.

بدورها، بينت صحيفة "Evros-News" اليونانية أن مجموعة عسكريين أتراك تضمنت 4 أفراد تسللت إلى أراضي اليونان مما أصبح سببا لاشتباك اليوم، لافتة إلى أن اثنين منهم تمكنا من العودة إلى داخل تركيا، فيما تم احتجاز الباقيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيادة الجيش اليوناني لا تعتبر الحادث جديا وتستعد لإعادة العسكريين التركيين إلى بلدهما.

وجرى هذا الحادث بعد أن أوقفت قوات حرس الحدود التركية في مارس 2018 قرب المنطقة ذاتها جنديين يونانيين دخلا "مصادفة" إلى تركيا لتتم إعادتهما إلى اليونان بعد 5 أشهر ونصف الشهر، وكانت هذه القضية أحد أسباب الخلافات بين البلدين خلال الفترة الماضية.

المصدر: Pronews + Evros-News + نوفوستي