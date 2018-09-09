جونسون: ماي دخلت في مفاوضات "مهينة" مع الاتحاد الأوروبي حول بريكست

انتقد وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، رئيسة الوزراء الحالية، تيريزا ماي، لأنها "طوقت البلاد بحزام انتحاري" من خلال المفاوضات حول الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويرى جونسون، أن" الصاعق" بقي خلال ذلك بيد بروكسل.

وقال جونسون في مقالة كتبها في صحيفة ديلي ميل.:" خلال كل مراحل المفاوضات مع لندن، كانت بروكسل تنال كل ما تريده. اتفقنا مع الاتحاد الأوروبي على الجدول الزمني، واتفقنا على تسليم 39 مليار جنيه إسترليني ولم نحصل على شيء في المقابل".

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وذكر جونسون، أن المباحثات الحالية حول بريكست بقيادة تيريزا ماي، تبدو مهينة جدا.

في وقت سابق ، قالت تيريزا ماي، إنها لن تسمح بإجراء استفتاء ثان حول الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وتشدد لندن على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيحدث حتى من دون اتفاق مع بروكسل.

المصدر: RT