محام في قضية "ووترغيت": التاريخ يعيد نفسه وترامب لن ينجو

قال أندرو هول، محامي أحد مستشاري الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون في قضية "ووترغيت" عام 1968، إن التاريخ يعيد نفسه في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وأعرب هول، في حديث إلى صحيفة "إندبندنت" البريطانية أمس، عن قناعته بأن ترامب سينال قريبا مصير نيكسون الذي أجبر على التخلي عن الحكم جراء قضية "ووترغيت"، أكبر فضيحة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي هذه القضية، أصدر القضاء الأمريكي حكما بالسجن على أربعة من أقرب مستشاري نيكسون، بمن فيهم موكل هول، مستشار الشؤون الداخلية جون إرليخمان.

وقال هول للصحيفة البريطانية تعليقا على الأجواء السياسية الحالية في واشنطن: "التستر على الجريمة أسوأ من الجريمة ذاتها، وهذه القضية غامضة جدا.. ولدينا رئيس حاكم سيتم عزله من دون أدنى شك".

وأشار هول إلى أن الموضوع يتوقف غالبا على نتائج الانتخابات النصفية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، موضحا أنه إذا حصل الحزب الديمقراطي على الأكثرية في الكونغرس أو دخل عدد مطلوب من الجمهوريين المعارضين لترامب الكونغرس فإن ذلك سيضمن بالضبط حجب الثقة عن الرئيس.

وجاء ذلك في وقت يواجه فيه الرئيس الأمريكي مشاكل سياسية ملموسة داخل بلاده، وخاصة في ظل اعتراف محاميه السابق مايكل كوهين تحت القسم بأن ترامب فوضه في عام 2016 بدفع مبالغ مالية من ميزانية حملته الانتخابية إلى امرأتين مقابل التزامهما الصمت حول علاقاتهما الجنسية معه.

كما أدين مدير حملة ترامب الانتخابية السابق بول مانافورت بالاحتيال، وذلك في أول محاكمة إثر التحقيق في "التدخل الروسي" المزعوم في انتخابات الرئاسية الأمريكية.

في غضون ذلك، فجّر كتاب "الخوف. ترامب في البيت الأبيض" بقلم الصحفي المشهور بوب ودوورد الذي لعب دورا بارزا في كشف فضيحة "ووترغيت" قنبلة من العيار الثقيل في المجتمع الأمريكي، إذ رسم صورة مروعة لرئاسة ترامب.

كما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مؤخرا مقالا دون توقيع يتحدث فيه أحد المقربين من ترامب عن "مناهضة" رئيس البلاد داخل البيت الأبيض.

المصدر: إندبندنت