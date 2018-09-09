مقتل شخص وإصابة 4 في حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة

قتل شخص واحد على الأقل وأصيب 4 آخرون بجروح نتيجة حادث إطلاق النار الذي وقع اليوم الأحد في أحد مطاعم ماكدونالدز في ولاية ألاباما الأمريكية.

ونقلت قناة "Fox News" الأمريكية عن الشرطة أن الحادث وقع في المطعم الواقع بالقرب من مبنى الجامعة في مدينة أوبيرن.

وتدل المعلومات التمهيدية المتوفرة لدى الشرطة على أن إطلاق النار تم بعد نشوب خلاف.

وجاء في بيان صدر عن جامعة أوبيرن أنه لا يوجد حاليا أي خطر على حرم الجامعة.

JUST IN: Shooting at Alabama McDonald’s leaves 1 dead, 4 wounded, police say https://t.co/JkN2L4Oy4T — Fox News (@FoxNews) September 9, 2018

المصدر: RT