21 قتيلا على الأقل جراء تحطم طائرة في بحيرة بجنوب السودان

أعلنت سلطات جمهورية جنوب السودان أن 21 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، جراء تحطم طائرة صغيرة كانت متوجهة من العاصمة جوبا إلى مدينة ييرول.

وأكد مسؤول الإعلام في ييرول، تابان أبيل أغويك، لوكالة "أسوشيتد برس" أن الطائرة المخصصة لـ19 راكبا سقطت في بحيرة، مضيفا أن ثلاثة أشخاص نجوا من الكارثة، وهم طفل في السادسة من عمره ورجل مسن وطبيب إيطالي متعاقد مع منظمة غير حكومية، نُقل إلى قسم الجراحة في حالة حرجة.

المصدر: أسوشيتد برس