أردوغان يرغب بتدوير الزوايا بشأن إدلب مع بوتين

أبدى رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، رغبته بلقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أجل تقريب وجهات النظر حول الوضع في إدلب، بعد بروز خلافات بشأن ذلك في قمة طهران.

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وقال أردوغان للصحفيين الأتراك على متن الطائرة التي أقلته في طريق العودة من قمة طهران: "لدينا خلافات (مع روسيا - المحرر)، ونحن نناقشها على مستوى وزراء الخارجية، ووزارة الدفاع والاستخبارات، لكن بعد زيارتي لألمانيا (27-28 سبتمبر)، يمكن أن أجتمع مع بوتين مرة أخرى لتقريب وجهات النظر معه حول هذه الخلافات"، حسبما نقلت كلماته صحيفة حريت التركية.

واستضافت طهران يوم الجمعة الماضي محادثات صعبة بين رؤساء روسيا وتركيا وإيران، فلاديمير بوتين، وطيب رجب أردوغان، وحسن روحاني، تركزت على الوضع في محافظة إدلب السورية والمصير الذي ينتظر المسلحين المسيطرين على غالبية أجزائها، وعملية حل الأزمة في سوريا بشكل عام.

المصدر: نوفوستي