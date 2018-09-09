جريمة مأساوية تهز أستراليا ضحاياها من النساء والأطفال

عثرت الشرطة الأسترالية اليوم الأحد على 5 جثث من بينها لأطفال ونساء في منزل بمدينة بيرث بولاية أستراليا الغربية.

وقال بول ستيل مساعد مفوض الشرطة في أستراليا الغربية في مؤتمر صحفي: "من المبكر الإدلاء بتفاصيل.. الموضوع قيد التحقيق، نعلم أن هناك بالغين وأطفالا.. تم العثور على خمس جثث في الموقع بعد وصول الشرطة التي ما زالت تحقق في الحادث".

وأضاف ستيل "يمكنني القول إن هناك امرأة واحدة على الأقل، لكنني لا استطيع أن أحدد عدد النساء القتلى بدقة.. ولا يزال عدد البالغين والأطفال غير معروف بالنسبة لنا".

وقال ستيل، "إنه حادث مأساوي ليس فقط للأسرة والأصدقاء، بل إنه مأساوي بالنسبة لمن وصلوا أولا إلى المنزل واضطروا لرؤية مثل هذه المشاهد".

وتستجوب الشرطة الأسترالية رجلا في العشرينيات من عمره دخل مركز الشرطة، وأدلى بمعلومات حول الحادث، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية.

المصدر: رويترز