الكشف عن محتوى رسالة فلاديمير بوتين لكيم جونغ أون

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة تهنئة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 لقيام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية التي يحتفل بها اليوم الأحد.

وأفادت وكالة "تستاك" الكورية الشمالية للأنباء بأن الرئيس بوتين عبر في رسالته عن ثقته بمواصلة البلدين لتطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وجاء في نص الرسالة الذي نشرته الوكالة، اليوم الأحد: "أرجو قبول التهنئة الصادقة بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وأشير بارتياح إلى الطابع الودي للعلاقات القائمة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والاتحاد الروسي".

وعبر بوتين أيضا عن ثقته بأن تضمن موسكو وبيونغ يانغ بالجهود المشتركة "مواصلة توسيع الحوار الثنائي والتعاون البناء في مختلف المجالات".

وأضاف الرئيس بوتين: "يتفق ذلك بالكامل مع مصالح شعبينا ويصب في مجرى تعزيز الاستقرار والأمن في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا كلها".

المصدر: تاس