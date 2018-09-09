الذكرى الـ70 لتأسيس كوريا الشمالية.. احتفالات هذا العام بحقول قمح وبلا صواريخ!

بدأت كوريا الشمالية يوم السبت الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيسها، بطريقة مختلفة هذه السنة، تضمنتها عروض مسرحية، دون أن يتخللها عرض للصواريخ الباليستية مثلما كان معتادا في السابق.

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وبدأت الاحتفالات مساء السبت بحفل فني أمام جمهور حضر بدعوات رسمية وضم آلاف الأشخاص في ستاد بيونغ يانغ المغلق.

وشاركت في العروض الفنية ثلاث من أبرز الفرق الموسيقية في البلاد، خلف بيانو كبير أحمر وسط المسرح، عرضت إنجازات ونجاحات البلاد.

وبدلا من الصواريخ المعتادة في هذه المناسبة، عرضت على الشاشة العملاقة خلال الاحتفالات أبرز محطات كوريا الشمالية من موقعها الروحي، جبل بايكتو، الذي يعتبر منذ العصور القديمة مقدسا في كوريا الشمالية، وصولا إلى ناطحات السحاب في بيونغ يانغ والتطور الاقتصادي، مع لقطات من مصانع حديد ومشاغل وحقول مليئة بالقمح.

وفي مقاطع قليلة فقط ظهر الجيش وهو يستعرض معدات تقليدية.

وفي أحد المقاطع، وفيما كانت تسير الدبابات، حلقت طائرات حربية فوقها وسارت فرق مشاة، مع تمرير رسالة في أعلى الشاشة كتب عليها "القوة العسكرية تضمن السلام"، وبعد دقائق تم استبدال ذلك بصورة تفاح أحمر.

ومن الأغاني التي تمت تأديتها "الاشتراكية، أنا أحبك" وأغنية جديدة تبث للمرة الأولى مهداة إلى الزعيم الكوري الشمالي وكلماتها، "القائد الأعلى يزور كل عائلة حتى في منتصف الليل أو فجرا، إنه يسمع كل شيء يقوله الناس العاديون".

ويرى خبراء أن البلاد تسعى إلى توجيه رسائل مختلفة هذه السنة، مع أجواء التهدئة التي تسود شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: وكالات