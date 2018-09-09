افتتاح محطة المترو المدمرة في أحداث 11 سبتمبر بنيويورك

تم في نيويورك افتتاح محطة مترو الأنفاق التي تم تدميرها أثناء هجوم الـ11 من سبتمبر عام 2001، وذلك بعد مرور 17 عاما من تلك الأحداث الدامية.

وأفادت قناة CBS الأمريكية بأن افتتاح المحطة جرى أمس السبت بالاسم الجديد WTC Cortlandt.

وأضافت أن كلفة مشروع إعادة إعمار المحطة ارتفعت خلال سنوات إغلاقها من 69 إلى 158 مليون دولار.

وتم تزيين المحطة المستعادة بالموزاييك الذي كتب عليه نص بيان استقلال الولايات المتحدة ولائحة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة.

Great to learn NYC’s #Cortlandt Street subway station, damaged on 9/11, reopens today, 17 years later and looking better than ever. These walls can talk.



#WorldTradeCenterpic.twitter.com/TFq99AgMv9 — 🗽 Stephen Dudley (@NewYorkOrbit) September 8, 2018

واستولى الإرهابيون الانتحاريون من تنظيم القاعدة في 11 سبتمبر عام 2001 على 4 طائرات ركاب في الولايات المتحدة وأسقطوا اثنتين منها على برجي المركز التجاري العالمي الذي كان يعتبر رمزا لنيويورك، كما أسقطوا الطائرة الثالثة على مبنى البنتاغون، أما الطائرة المختطفة الرابعة فأسقطت في حقل بالقرب من مدينة شانكسفيل بولاية بنسلفانيا. وأسفرت هذه الأعمال الإرهابية عن مصرع 2974 شخصا، فيما لا يزال 24 شخصا في عداد المفقودين حتى اليوم.

وكانت محطة المترو المستعادة، واسمها القديم Cortlandt Street، تقع تحت المركز التجاري العالمي مباشرة. وبعد الأعمال الإرهابية دمرت واندثرت تحت الأنقاض.

المصدر: نوفوستي