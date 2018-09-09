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فيديو من مكان حادث السير الذي أسفر عن مصرع رئيس وزراء أبخازيا

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نشرت وكالة "سبوتنيك أبخازيا" تسجيل فيديو من مكان وقوع حادث السير الذي أسفر عن مصرع رئيس وزراء أبخازيا غينادي غاغوليا.

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ويعرض شريط الفيديو السيارة المنكوبة التي كانت تحمل رئيس وزراء أبخازيا لحظة حدوث الاصطدام. كما يعرض سيارة منكوبة أخرى شاركت في الحادث.

وكان مجلس وزراء جمهورية أبخازيا نشر في وقت سابق على موقعه الإلكتروني نبأ مصرع رئيس الوزراء غينادي غاغوليا (70 عاما) جراء حادث سير وقع في الساعة 23:00 تقريبا من مساء أمس السبت بعد عودته من سوريا وقيامه بزيارة دولة إلى هناك.

المصدر: نوفوستي

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