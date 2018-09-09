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ترامب يحذر "أبل" وينصحها!

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ترامب يحذر
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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة "أبل" الأمريكية للتكنولوجيا إلى تصنيع منتجاتها داخل الولايات المتحدة إذا كانت تريد أن تتجنب فرض رسوم جمركية على الواردات القادمة من الصين.

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وكتب ترامب في حسابه على "تويتر": "إن أسعار أبل قد ترتفع بسبب الرسوم الجمركية الكبيرة التي قد نفرضها على الصين، لكن هناك حلا سهلا ستكون الضريبة فيه صفرا، بل وسيكون هناك حافز ضريبي.. اصنعوا منتجاتكم في الولايات المتحدة بدلا من الصين. ابدؤوا في بناء مصانع جديدة الآن"، موضحا أن الإدارة الأمريكية تخطط لفرض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 267 مليار دولار.

وأبلغت شركة "أبل" مسؤولين أمريكيين في قطاع التجارة، يوم الجمعة، بأن الرسوم الجمركية المقترحة ستؤثر على أسعار "عدد كبير" من منتجاتها، بما في ذلك الساعات الذكية، لكنها لم تذكر هواتف آيفون.

المصدر: رويترز

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