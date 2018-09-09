اعتقال امرأة بعد طعنها شخصا بسكين في بارنسلي شمال إنجلترا

أعلنت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت امرأة شابة، بعد تنفيذها عملية طعن بسكين في بارنسلي شمال إنجلترا، أسفرت عن إصابة شخص بجروح طفيفة، بعدما ذكرت سابقا أنها تتعامل مع "واقعة خطيرة".

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وقالت الشرطة على حسابها فى تويتر، إنها احتجزت "امرأة في الثامنة والعشرين من عمرها هذا الصباح للاشتباه في قيامها بمحاولة قتل، وهي الآن رهن الاحتجاز، ويجري تقييم حالتها العقلية".

وذكرت الشرطة أنها عثرت بحوزة هذه المرأة على سكين مطبخ، ومع ذلك، لم تعرف دوافعها في الوقت الحالي. وأضافت: "لم نستخلص بعد استنتاجات حول الدوافع. ومن غير المناسب وضع افتراضات".

وأكدت الشرطة أن رجلاً أُصيب بجروح طفيفة جراء حادث الطعن في وسط البلدة، وأن "هناك تحقيقا جاريا لتحديد ما إذا كانت الواقعة فردية، وما إذا كانت المرأة تصرفت بمفردها".

وحثت الشرطة المواطنين على توخي الحذر.

المصدر: نوفوستي