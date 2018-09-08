الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين ضد اتفاق مع مقدونيا
Reuters
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احتج آلاف اليونانيين في مدينة سالانيك بشمال البلاد يوم السبت ضد اتفاق مع الجارة مقدونيا لإنهاء نزاع عمره عشرات السنوات بشأن اسمها.
الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين في مدينة سالانيك بشمال اليونان يوم السبت - رويترز
وتوصلت أثينا وسكوبيا إلى اتفاق في يونيو حزيران ينهي سنوات من التوتر بين البلدين بشأن اسم البلد الصغير الواقع في منطقة البلقان، لكن الاتفاق أثار ردود فعل غاضبة لدى الكثير من اليونانيين.
ويوم السبت أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مجموعة من الأشخاص انفصلت عن مجموعة المتظاهرين الرئيسية ورشقت شرطة مكافحة الشغب بالحجارة.
المصدر: رويترز
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