إيران.. إعدام 3 أكراد "معادين للثورة"

نفذ في إيران، اليوم السبت، حكم الإعدام بحق 3 عناصر من "الأشرار المسلحين المعادين للثورة"قالت أنهم ارتكبوا "إعمالا أرهابية" مسلحة في غرب البلاد، حسبما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.

وبحسب الوكالة، فإنه من ضمن المنفذ بحقهم حكم الإعدام، زانيار ولقمان مرادي، بتهمة "اغتيال 4 مواطنين من ضمنهم نجل خطيب جمعة مدينة مريوان بهدف إثارة التفرقة والخلافات الطائفية، بتوجيه وأمر مباشر من جهاز استخبارات أجنبي".

أما المدان الثالث، وهو رامين حسين بناهي، فكان متهما بـ"العمل لمصلحة زمرة إرهابية انفصالية وعضو في خلية إرهابية كانت تقوم بأعمال تفجير وتخريب واغتيال مواطنين أكراد في يوم القدس العالمي في العام الماضي والاشتباك المسلح مع القوات العسكرية قبل أكثر من عام"، بحسب وكالة "فارس".

فيما أوضحت وكالة "فرانس برس" أن بناهي اتُهم بالانتماء إلى مجموعة "كومله" التي تخوض، منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، تمردا ضد طهران بهدف انفصال محافظة كردستان الإيرانية عن سائر البلاد، انطلاقا من قواعد لها تقع على الطرف العراقي من الحدود بين البلدين.

وبعد إصدار حكم الإعدام في حق بناهي، في أبريل الماضي، دعا خبراء أمميون طهران إلى إلغائه، مشيرين إلى أن تنفيذه سيكون أمرا "غير مقبول". وأشار الخبراء آنذاك، في بيان إلى أن الناشط الكردي تعرض في سجنه للتعذيب وسوء المعاملة والعزل، إضافة إلى منع محاميه عنه وعدم تلقيه خدمات طبية.

المصدر: فارس + أ ف ب