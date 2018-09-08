وزير الخارجية التركي: يجب حل مسألة إدلب وفقا لمبادئ عملية أستانا

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ضرورة حل مسألة إدلب السورية وفقا لمبادئ عملية أستانا التفاوضية، متعهدا بأن بلاده ستحاول وقف هجوم القوات الحكومية بسوريا على المحافظة.

وقال جاويش أوغلو، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم السبت: "لقد بذلنا جهودا كبيرة في مجال فصل المجموعات المعتدلة للمعارضة عن التشكيلات المتطرفة، لكن نظام الأسد يشن ضربات بذريعة وجود الإرهابيين في إدلب. إن هدفنا الآن هو وقف الهجوم عليها".

كما شدد وزير الخارجية التركي على ضرورة إيجاد حل لمسألة إدلب وفقا لمبادئ عملية أستانا بين تركيا وروسيا وإيران مع إعلان نظام لوقف إطلاق النار في هذه المحافظة السورية.

وأضاف جاويش أوغلو في هذا السياق أن المحافظة يعيش فيها 3.5 شخص، معتبرا أنه "ينبغي الحفاظ على الوضع الراهن في إدلب كمنطقة خفض توتر وإلا ستحدث مآسي إنسانية فيها".

وأشار جاويش أوغلو إلى أن "تركيا تواصل التعاون الوثيق مع روسيا وإيران من أجل تفادي الكارثة الإنسانية" في هذه المنطقة، لافتا إلى وجوب التركيز على "التسوية السياسية للقضية".

وأوضح أن تلك الجهود لا تقتصر على القمة الثلاثية التي جمعت أمس في طهران رؤساء تركيا وإيران وروسيا.

المصدر: وكالات