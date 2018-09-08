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الأمطار تغمر إسطنبول وتشل حركة الحياة فيها

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الأمطار تغمر إسطنبول وتشل حركة الحياة فيها
Reuters Osman Orsal
اسطنبول اغسطس عام 2014 - ارشيف
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هطلت الأمطار الغزيرة بشكل مفاجئ في مدينة إسطنبول، أكبر المدن التركية، وتصاحب ذلك  بسقوط البرَد.

وغمرت المياه العديد من الطرق والشوارع الرئيسية في المدينة مما أدى إلى عرقلة سير الحياة الطبيعية فيها. وارتفعت المياه بمقدار متر واحد تقريبا في عدة مناطق بالشطرين الآسيوي والأوروبي من المدينة، ولا سيما في مناطق؛ داود باشا وغون غوران وأمينونو.

وهرع الكثير من المواطنين للاختباء تحت الجسور ومداخل المباني ومواقف الحافلات هربا من المطر الغزير وتوجهت فرق الإطفاء في عدة نقاط لإنقاذ الركاب والسيارات، فيما غمرت المياه عدة أنفاق في المدينة.

وقالت بلدية إسطنبول، في تغريدة على تويتر، إن المطر تسبب بوقف حركة المواصلات العامة مثل مترو الأنفاق والترام والحافلات والتلفريك.

ويوم أول أمس شهدت شبه جزيرة القرم، هطول الأمطار الغزيرة – في يالطا وفيودوسيا، بمعدل شهرين خلال عدة ساعات. وغمرت المياه شوارع يالطا وتسببت بأضرار مادية كبيرة دون إصابات.

المصدر: وكالات 

 

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