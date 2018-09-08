ماتفيينكو: زعيم كوريا الشمالية يعتزم زيارة موسكو

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أكد لها استعداده للقيام بزيارة رسمية إلى موسكو تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت رئيسة مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى للبرلمان الروسي) للصحفيين اليوم السبت أن:" كيم جونغ أون أكد على الأهمية البالغة لدور روسيا في التسوية السياسية والدبلوماسية لقضية شبة الجزيرة الكورية النووية. وقال إن موقفه وموقف الرئيس بوتين في هذه القضية متطابقان".

وقالت ماتفيينكو أيضا :" سلمت رسالة الرئيس بوتين للزعيم الكوري الشمالي وفي رده على الرسالة أكد استعداده لزيارة روسيا".

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وقد وصلت المسؤولة الروسية أمس الجمعة إلى بيونغ يانغ في زيارة رسمية على رأس وفد برلماني التقت خلالها نوابا في البرلمان الكوري الشمالي وعددا من كبار المسؤولين في الحكومة.

المصدر:" نوفوستي"