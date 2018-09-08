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صحيفة تكشف عن سبب تأخر لندن في الإعلان عن المشتبه بهما في قضية سكريبال

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صحيفة تكشف عن سبب تأخر لندن في الإعلان عن المشتبه بهما في قضية سكريبال
Reuters Ed Sykes
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أفادت صحيفة "ذا ديلي تيليغراف" بأن لندن لم تكشف في حينها عن هوية المواطنين الروسيين المشتبه بهما بقضية سكريبال خوفا على المشجعين البريطانيين الذين حضروا مونديال روسيا 2018 .

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وقالت الصحيفة البريطانية استنادا لمصدر حكومي إن السلطات البريطانية رأت آنذاك أن نشر أي معلومات إضافية كان من شأنه أن يتسبب بالأذى للمشجعين البريطانيين خلال فترة مباريات المونديال التي جرت في مدن روسية مختلفة صيف العام الجاري.

ووفقا للمصدر، فقد كان من غير الممكن الكشف عن هوية العميلين الروسيين قبل كأس العالم، و "القيام بذلك يعني تعريض عدد كبير من الرعايا البريطانيين في روسيا لتهديد محتمل".

وفي هذا السياق، زعمت وسائل إعلام بريطانية أن هذا هو السبب الرئيسي في عدم نشر صور وأسماء المواطنين الروسيين المشتبه بقيامهما في مدينة سالزبوري البريطانية بتسميم ضابط المخابرات المزدوج الروسي سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

المصدر: "تاس"

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